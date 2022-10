Pancartes en main, et scandant des slogans: »Non aux prêts remboursables, nous créons des emplois… », les aviculteurs victimes de la grippe aviaire dans les zones de Coyah et de Forécariah ont tenu ce mercredi, un sit-in devant le ministère de l’agriculture et de l’élevage pour exprimer leurs mécontentements et réclamer des indemnités suites aux pertes qu’ils ont enregistrées.

«Nous sommes là aujourd’hui pour manifester notre insatisfaction depuis plus de 8 mois de patience après l’abattage de nos poulets par notre ministère à travers le service vétérinaire, 8 mois nous sommes sans situation et aucune réelle volonté d’indemnisation, le ministre a bloqué tout contact avec nous, chose qui nous inquiète aujourd’hui», a déclaré Lounceny Magassouba, président de l’association des victimes.

Avec la tenue de sit-in, les aviculteurs espèrent attirer l’attention des cadres du ministère et exigent être indemnisés sans prêt remboursable: «Nous exigeons au département qui est à l’origine des abattages des poules de respecter le code de l’élevage qui exige aux éleveurs d’informer le département en cas de l’épizootie pour la prévention de la santé publique, nous l’avons fait en privilégiant la pauvre population au détriment de nos intérêts, l’état peut abattre les animaux, et par après chaque éleveur doit être indemnisé à la hauteur de ses pertes, nous voulons être indemnisés sans prêt remboursable parce que nous sommes déjà endettés.»

Les 111 victimes de la grippe aviaire affirment être déterminées à multiplier les sit-in jusqu’à l’obtention de gain de cause.

«Notre revendication continue jusqu’à la satisfaction. Aujourd’hui c’est devant notre ministère, la prochaine fois ce sera devant la présidence de la république. Nous sommes dans une situation vraiment précaire, nos enfants n’ont pas débuté les cours depuis là, nos entreprises meurent à petit feu mais aucune voix ne s’élève, ce n’est pas encourageant d’entreprendre en Guinée, c’est triste et désespérant », a martelé Lounceny Magassouba.