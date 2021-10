Le Salon Label Guinée, est ce grand rendez-vous culturel qui prendra 6 journées avec les acteurs du domaine. Il se déroulera au chapiteau du Palais du peuple, du 25 au 30 octobre 2021.

Dans le but d’expliquer le niveau de préparatifs de cet évènement, Mohamed Bangoura, le commissaire général de Label Guinée a rencontré a conféré avec les hommes de médias ce lundi 18 octobre 2021. A cette occasion, il a signalé que l’évènement est organisé dans le but de faire connaître et faire voir les productions locales du pays. A cet effet, 6 pavillons ont été retenus.

« Le premier concerne l’industrie et les mines, le deuxième c’est l’agrobusiness qui est un des secteurs phares de ce salon. Il y a la partie artisanale, le tourisme. On aura aussi le pavillon consacré à l’innovation et les nouvelles technologies. Il y aura également un pavillon santé pour montrer qu’il y a des services et produits qui répondent à la demande. Nous avons aussi le pavillon consacré aux arts et la culture, notre pays a toujours été une destination phare. Nous avons un patrimoine historique et culturel très riche et qui mérite d’être valorisé. Nous avons retenus 13 panels, on a un panel inaugural qui parlera des enjeux de la labellisation, on parlera d’autosuffisance alimentaire, de contenu local, d’accès des PME aux services financiers, de l’entrepreneuriat des femmes, du mentorat, de tout ce qui concerne les incubateurs pour booster le made in Guinée», a détaillé Mohamed Bangoura.

L’évènement sera rehaussé par des animations de renom, avec un accompagnement des partenaires dont GUICOPRESS, PNUD, PAGES, By Issa, INTELACT, INTEGRA, FIRSI, martèle le commissaire général du Salon Label Guinée. Des panels, des concours de cuisine, de musique, d’innovation, le stylisme, la vente, l’exposition, sont entre autres, des activités qui seront au rendez-vous. Il souligne que les conditions sécuritaires et sanitaires sont assurées.

«Les vainqueurs du concours stylisme vont recevoir leurs enveloppes. Suivront des expositions et des ventes, il y a du cinéma. Notre but, c’est de faire savoir et faire voir. C’est pour que chacun de ces secteurs puissent monter en puissance et absorber une demande qui devient de plus en plus forte.»