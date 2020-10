Le Bureau politique du RPG arc en ciel condamne la sortie médiatique de Cellou Dalein Diallo qui s’auto proclame vainqueur de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi 19 octobre 2020, le parti au pouvoir condamne avec la dernière énergie cette sortie de Cellou Dalein Diallo qu’il qualifie d’irresponsable et dangereuse.

Déclaration du RPG-ARC-EN-CIEL

Le RPG-ARC-EN-CIEL, les partis alliés et ses soutiens, respectueux des institutions de la République, condamnent sans réserve et avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse du Président de l’UFDG, elhadj Cellou Dalein Diallo, par laquelle il s’auto-proclamé élu de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Une élection dont le processus de compilation des résultats est en cours

Cette attitude anti-républicaine et anti-démocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanime.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses alliés invitent les institutions compétentes á prendre toutes les dispositions nécessaires à prévenir le désordre et à empêcher toute velléité de déstabilisation du pays et de ses institutions légitimes.

Le RPG-ARC-EN-CIEL appelle ses militants à rester calmes, sereins et mobilisés afin de préserver nos acquis démocratiques et les institutions de la République.