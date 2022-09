La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP), avec l’appui financier du Projet de Renforcement de la Compétitivité des PME en Guinée (PRECOP) a organisé le vendredi 16 Septembre au chapiteau, un évènement B2B intitulé BSTP Link up. Dans un entretien accordé à la rédaction de Guinée360 ce lundi 19 septembre 2022, le Directeur général est revenu sur les grandes lignes de l’événement.

L’initiative vise, selon monsieur Saïfoulaye Baldé, à mettre en relation les entreprises locales, communément appelés (Fournisseurs) et les grandes entreprises (Acheteurs) à travers une série de rencontres qui s’étendront sur plusieurs mois. L’événement avait principalement pour objectif de permettre le partage d’information sur les opportunités de marchés, à travers des rencontres Business to Business (B2B) dans le but de maximiser les retombées socio-économiques des investissements étrangers en créant une croissance économique inclusive.

«Depuis son lancement le 5 décembre 2018, la BSTP a facilité la mise en relation entre les PME locales et les multinationales pour des contrats de prestations d’une valeur de plus de 400 milliards de francs guinéen. Elle a soulagé les PME en leur facilitant l’accès a un soutien financier qui s’estime à plus de 10 milliards de francs guinéen. Parallèlement, elle a contribué au renforcement de capacités de plus de 2000 dirigeants d’entreprises. La Bourse collabore au quotidien avec une totalité de 18 Partenaires parmi lesquels nous avons des partenaires institutionnels, miniers et bancaires, ainsi que les Assurances .Nous sommes aussi très fiers d’annoncer que nous avons plus de 3000 entreprises enregistrées sur notre plateforme », a expliqué le Directeur général de la BSTP.

D’après Saïfoulaye Baldé, la démarche s’inscrit dans la mission de servir d’instrument de base de la promotion du contenu local. Il est revenu également sur la mission de la Bourse de sous-traitance et de partenariats (BSTP).

«La mission de la BSTP est de fournir une plateforme de mise en relation entre les donneurs d’ordre, les fournisseurs. Elle sert aussi de centre d’information technique, de renforcement de capacités, de l’accompagnement dans l’accès au financement à travers ses banques partenaires. La Bstp Link up a donc été une occasion de réseautage, de mise en relation des entreprises locales (fournisseurs) et les grandes entreprises (acheteurs) pour maximiser les impacts socio-économiques des investissements étrangers en République de Guinée. L’activité a également permis de regrouper les acteurs de l’écosystème entrepreneurial pour échanger, tisser des liens et discuter des enjeux afin de trouver des solutions», a édifié monsieur Baldé.

Par ailleurs, le Directeur général a saisi l’occasion pour solliciter d’avantage l’engagement des sociétés minières et industrielles, les partenaires au développement et toutes institutions soutenant la promotion du contenu local à s’impliquer davantage dans l’appui aux PME Guinéennes. Notamment à travers la facilitation à l’accès aux opportunités de marchés:

«La BSTP reste disponible pour appuyer ou développer votre stratégie de promotion du Contenu local…La Bourse de sous-traitance et partenariats (BSTP) est une organisation à but non lucratif composée du gouvernement, du secteur privé, d’organismes de renforcement des capacités et de partenaires au développement. J’aimerais remercier les partenaires qui nous ont accompagné dès le début.»

Selon notre interlocuteur, la cérémonie du lancement officiel de la première édition de B2B s’est déroulée en présence des membres du conseil d’administration de la BSTP, des représentants de scolarités minières, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs hauts cadre de l’administration guinéenne avec l’appui financier du Projet de renforcement de la compétitivité des PME en Guinée (PRECOP).

