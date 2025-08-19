Alors que les autorités guinéennes intensifient la lutte contre la drogue Kush, ce fléau continue de faire des ravages, particulièrement chez les jeunes. Dans les débarcadères, où la précarité et le chômage sont omniprésents, les victimes se multiplient.

Face à cette situation préoccupante, Fodé Aboubacar Soumah, vice-président de l’Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée, tire la sonnette d’alarme et appelle le gouvernement à agir autrement.

« Quand un jeune, censé soutenir sa famille, se retrouve sans emploi ni occupation, il finit par se tourner vers la drogue, notamment le Kush. Aujourd’hui, ils sont nombreux à se regrouper dans les débarcadères pour fumer, faute d’activités productives », déplore ce père de famille.

Pour lui, la solution passe avant tout par la création d’opportunités économiques pour la jeunesse.

« Si l’État veut réussir cette bataille, il faut impérativement offrir des emplois aux jeunes. Cela leur évitera non seulement de sombrer dans la consommation de drogue, mais aussi de risquer leur vie dans l’aventure périlleuse de la migration par la Méditerranée », insiste-t-il.

Un message clair qui résonne comme un cri du cœur : sans alternatives concrètes, la lutte contre le Kush risque de s’essouffler face à la détresse sociale qui ronge la jeunesse guinéenne.