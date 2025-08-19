À un mois du scrutin référendaire prévu le 21 septembre, la nomination par décret présidentiel de nouveaux directeurs régionaux, préfectoraux et communaux chargés des questions électorales continue de susciter des réactions.

Parmi les voix critiques figure celle de Dr Faya Millimouno, président du Bloc Libéral. Interrogé par Guinée360.com, l’opposant s’est insurgé contre le rôle confié au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

« Nous ne sommes pas d’accord que la gestion des élections soit confiée au MATD. C’est le département le plus tribal de la République. Nous ne pouvons accepter qu’il organise les élections. Déjà, la décision même de lui confier cette compétence est inacceptable. »

Selon lui, la nature même de ces nominations remet en cause la crédibilité du processus électoral.

« Cela ne ferait que décrédibiliser tout le processus. Nous avons demandé au général Mamadi Doumbouya de respecter la Charte de la transition et de mettre en place un organe indépendant de gestion des élections, composé d’hommes et de femmes compétents et intègres. C’est la seule condition pour que le scrutin puisse être crédible. Toute autre démarche mettrait en péril la République elle-même. »

Avec cette sortie musclée, Dr Faya Millimouno relance le débat sur la neutralité des institutions électorales, au moment où la transition guinéenne aborde une étape décisive.