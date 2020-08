Selon les données de de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs (Oprogem) le viol occupe la première place des violences basées sur le genre enregistrées au cours du premier trimestre 2020.

Selon les statistiques de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs (Oprogem), le viol vient en première position 148 cas de viol dont 44 à Conakry, 23 à Kankan et 19 à kindia. Suivi des coups et blessures volontaires ( violences conjugales) avec 100 cas dont 36 à kindia, 31 Conakry et 13 à Kankan.

L’abandon de famille occupe la 3e place: 81 cas enregistrés dans tous les pays dont 68 dans la zone spéciale de Conakry.

Au cours du premier trimestre, l’Oprogem a enregistré 72 enfants portés disparus dont la majorité à Conakry et kindia avec 6 cas. L’abandon d’enfants reste aussi récurent avec 68 cas enregistrés en 3 mois.

Publicité

Comparativement à la même période de l’année dernière, selon l’Oprogem, les violences basées sur le genre sont en hausse.

Adama Hawa Bah