Publicité

Me Abdoul Kabèlé Camara a été investi à la tête de son parti RGD (Rassemblement guinéen pour le développement), au cours d’une cérémonie tenue au siège de la formation politique ce mercredi 19 août. L’occasion a été mise à profit cet avocat inscrit au barreau de Guinée, d’annoncer certaines priorités de sa formation politique, pour le pays.

Abdoul Kabèlé Camara a d’abord fustigé la politique de la chaise vide adoptée par certains de ses pairs de l’opposition. Pour lui, cette politique n’a jamais produit de résultats positifs.

« Le combat que le RGD mène est celui pour le respect des lois et règlement, nous avons trop assisté à des régimes à sens unique et des chefs d’Etats qui s’eternisent au pouvoir pendant que le voeux ardent du peuple guinéen est d’avoir une alternance démocratique », a-t-il fait savoir.

C’est pourquoi il précise que le RGD ne va en guerre contre personne, « car sa plus grande détermination est d’obtenir une alternance démocratique par les urnes. »

De l’autre coté, Maitre Kabèlé a fait une mise en garde contre les institutions impliquées dans l’organisation de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. D’après lui, pour une élection apaisée, la CENI doit jouer un véritable rôle d’impartialité, adopter de l’équidistance entre les partis politiques et assurer une égalité de chance entre les acteurs.

Aux forces de défense et de sécurité, l’ancien ministres de la Sécurité et de la protection civile a signalé que l’impartialité de celles-ci pourrait nous débarrasser de toute crainte pendant et après l’élection.

« Les forces de défense et de sécurité doivent rester républicaine et faire disparaître cette crainte référentielle. Ils ne doivent avoir graver dans leur coeur que le seul intérêt de la Guinée et des guinéens en ne se positionnant pas du côté d’un candidat ou d’un parti, en ne favorisant pas de façon frauduleuse, l’élection d’un candidat », a-t-il conseillé.

« La Cour Constitutionnelle devra veiller à ce qu’aucun chiffre ou résultat ne soit inversé, car il sont là au nom et compte du peuple, c’est ce message fort que je passerai tout le long du processus. »

Adama Hawa Bah