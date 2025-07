Le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) a dévoilé, ce jeudi, les résultats provisoires du Registre national des personnes physiques (RNPP) ainsi que du Fichier électoral biométrique. Selon les données présentées, 9 millions de Guinéens âgés de 10 ans et plus ont été enrôlés, dont 6 748 923 électeurs, en incluant la diaspora.

En marge de cette cérémonie, le Haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Balla Samoura, a salué “le peuple résilient de Guinée”, qu’il a tenu à “remercier et féliciter chaleureusement” pour sa participation massive à l’opération d’enrôlement. Une mobilisation qui, selon lui, traduit “une adhésion exemplaire au processus de refondation initié par le CNRD”.

“Cette adhésion témoigne de notre engagement collectif à bâtir, dans la sérénité avec responsabilité, les bases solides d’une Guinée nouvelle, tournée vers l’avenir”, a déclaré le général dans un communiqué.

S’exprimant au nom de ses collègues membres du CNRD, Balla Samoura a également exprimé sa “reconnaissance” au MATD et à ses partenaires techniques pour avoir “transformé la volonté politique du Chef de l’État en actes concrets”.

“Ensemble, avec le Général Mamadi Doumbouya, nous avons la chance de créer une société plus juste et inclusive”, a-t-il conclu.