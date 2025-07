Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a présenté, ce samedi 19 juillet 2025, les résultats provisoires du recensement réalisé dans le cadre du Registre national des personnes physiques (RNPP). Ce dénombrement, qui porte sur les Guinéens âgés de 10 ans et plus, a permis d’enrôler 8 979 923 personnes à travers le pays et à l’étranger.

Selon les chiffres communiqués, 98,45 % des personnes ont été recensées à l’intérieur du pays, contre seulement 1,55 % pour les Guinéens vivant à l’étranger.

En tête des régions administratives, Kankan s’impose avec 2 089 320 personnes recensées, soit 23,27 % du total national. Elle devance même la capitale Conakry, qui affiche 1 992 986 recensés, représentant 22,19 %.

Derrière ces deux pôles majeurs, les régions de Kindia (12,92 %), N’Zérékoré (12,19 %) et Boké (8,62 %) occupent également une place significative. En revanche, les régions de Labé (4,53 %), Mamou (4,86 %) et Faranah (7,59 %) restent en retrait.

Les données révèlent également une légère majorité féminine au niveau national, avec 52,6 % de femmes contre 47,4 % d’hommes. Ce rapport s’inverse dans la diaspora, où les hommes représentent 64,3 % des personnes recensées, contre 35,7 % de femmes. Au total, 139 082 Guinéens de l’étranger ont été enregistrés, une proportion jugée faible au regard du poids potentiel de la diaspora.

Fait marquant : le total cumulé des personnes recensées dans les trois régions de Labé, Mamou et Kindia (2 003 769) est inférieur au chiffre de la seule région de Kankan. Ce déséquilibre démographique apparent interpelle, d’autant plus que ces trois régions couvrent une large part du territoire et abritent historiquement une population importante. Pour certains observateurs, cette disparité pose la question de l’équité et de l’uniformité dans le déroulement du recensement.