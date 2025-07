Mercredi 16 juillet 2025, la préfecture de Coyah a été frappée par une pluie diluvienne provoquant d’importantes inondations. À Sarinka, un quartier de la commune urbaine, le jeune Cheikh, âgé de 6 ans et élève en première année du primaire, a tragiquement perdu la vie, emporté par les eaux en crue du fleuve qui traverse le quartier.

Son père, Abdourahmane Dieye, encore sous le choc, a confié son chagrin à Guinee360.com « Chaque fois, les enfants allaient se laver au fleuve Sarinka. Mais je leur ai toujours interdit de le traverser. Ce jour-là, il avait plu toute la journée, le fleuve était en crue.

Cheikh était allé pour se laver les pieds au bord de l’eau. Une de ses chaussures est tombée dans le fleuve. En essayant de la récupérer, il a été emporté par le courant. C’était aux environs de 15 heures », raconte-t-il, la voix brisée par l’émotion.

Anéanti, il peine à contenir sa douleur. « Sa mort m’a terriblement choqué. C’était mon enfant, je l’aimais profondément. J’ai tout fait pour lui… Mais Dieu en a décidé ainsi. Nous ne pouvons que nous soumettre à Sa volonté », murmure-t-il.

Dans un cri du cœur, Abdourahmane Dieye lance un appel pressant aux autorités. « J’en appelle aux autorités : qu’elles nous viennent en aide. Qu’elles envoient au moins des secouristes dans les zones à risque pour sauver les enfants », supplie-t-il.

Ce drame remet en lumière la vulnérabilité des populations vivant à proximité des cours d’eau, et l’urgente nécessité de repenser l’aménagement des zones inondables, le renforcement de la protection civile et la sécurisation des berges en milieu urbain. Une problématique à la fois humaine et structurelle, qui interpelle bien au-delà de Coyah.

Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), les inondations survenues depuis le début du mois de juillet ont fait 7 morts et affecté 4 000 personnes dans tout le pays, dont 3 décès et plus de 240 sinistrés dans la préfecture de Coyah.