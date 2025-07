Les communes urbaines de Coyah et Manéah ont été durement frappées par de violentes inondations provoquées par des pluies torrentielles survenues entre le 1er et le 16 juillet 2025. Le bilan humain et matériel est lourd : trois personnes ont perdu la vie et plus de 240 familles se retrouvent sinistrées, selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).

Face à la presse ce jeudi 17 juillet, le coordinateur communal de l’agence, Souleymane Camara, a détaillé les conséquences de deux semaines de pluies intenses.

« Le premier jour, deux décès ont été enregistrés à Coyah et Manéah. Et dans la soirée du mercredi 16 juillet, un enfant de six ans a perdu la vie suite aux fortes pluies », a-t-il indiqué.

Sur le plan matériel, plus de 240 ménages ont été touchés. L’évaluation est toujours en cours, menée par des agents déployés sur le terrain. Les zones les plus impactées sont :

À Manéah : Halo, Bananeraie, Tanènè 1 et 2

À Coyah : Tugandé, Laminaya et Batouya

Ces quartiers, situés en zone basse, longent le fleuve Sarinka, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux crues.

Souleymane Camara appelle à une action urgente des autorités pour éviter de nouveaux drames.

« J’appelle à l’implication rapide de l’État afin de procéder à la délocalisation des habitants des bas-fonds. Il en va de la sauvegarde des vies humaines, ce qui constitue le cœur de notre mission », a-t-il insisté.

Il a également assuré que des mesures d’assistance sont en préparation pour venir en aide aux familles affectées.

« L’information a déjà été transmise à la direction générale, et les dispositifs d’accompagnement sont en cours de mise en œuvre », a-t-il conclu.