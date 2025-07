Face à la recrudescence des inondations en Guinée, une réunion de crise s’est tenue ce mardi 15 juillet 2025 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre Bah Oury. L’objectif de cette rencontre : coordonner une réponse rapide et concertée aux dégâts provoqués par les pluies diluviennes qui affectent déjà plusieurs régions du pays.

Autour de la table, plusieurs ministères et structures techniques ont pris part à la réunion, notamment ceux de l’Administration du territoire, des Travaux publics, de l’Environnement, de l’Habitat, ainsi que l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), l’Agence guinéenne des routes (Agéroute) et l’Agence nationale de la salubrité publiques (ANSP).

Selon Lancei Touré, directeur général de l’ANGUCH, les pertes humaines et matérielles enregistrées jusqu’ici sont déjà supérieures à celles de l’an dernier : « En 2024, les inondations ont fait six morts entre mai et octobre. Cette année, en seulement deux semaines, nous comptons déjà sept morts. L’année dernière, 23 000 ménages, soit environ 175 000 personnes, avaient été touchés. À la date du 14 juillet, les premières données font état de 4 000 personnes sérieusement impactées, et les évaluations se poursuivent. »

Les autorités pointent notamment du doigt l’urbanisation anarchique, responsable de l’obstruction des canaux de drainage et de l’aggravation des inondations. Des mesures sont en cours avec l’appui des services techniques pour identifier les zones à haut risque, curer les caniveaux, et éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

Le directeur de cabinet adjoint de la Primature, Lanciné Hawa Doumbouya, a indiqué que des instructions fermes ont été données par le chef du gouvernement : « Quand on sait que la pluie est d’une forte intensité cette année, nous avons déjà un bilan regrettable en moins d’un mois. Le Premier ministre a souhaité que les secteurs concernés renforcent leurs capacités d’intervention. Nous sortons de cette réunion plus armés pour intervenir rapidement auprès de nos concitoyens. »

En réponse à l’urgence, un plan d’action immédiat a été lancé. Il prévoit l’intensification des opérations de curage des caniveaux, le renforcement des dispositifs d’alerte, des campagnes de sensibilisation et l’évacuation des zones les plus exposées.