Le ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a annoncé, ce jeudi 19 juin 2025, l’abrogation des certificats d’investissement de 5 sociétés opérant dans les secteurs agroalimentaire, industriel et chimique. Dans un arrêté signé par la ministre Diaka Sidibé, il est reproché aux entreprises concernées de n’avoir pas respecté leurs obligations et engagements conformément à la réglementation en vigueur.

Les sociétés visées par cette décision sont les suivantes :

Société Djoliba : Projet d’implantation et d’exploitation d’un complexe industriel de production de boissons énergétiques et de fruits, à Mangata, dans la préfecture de Coyah.

Société Marjan : Projet d’implantation et d’exploitation d’une unité industrielle de production de détergents en poudre et en liquide, à Coyah.

Société Marjan : Projet de réalisation et d’exploitation d’une unité industrielle de production et de conditionnement de produits laitiers, de pâtes alimentaires et de purées pour l’alimentation infantile, également à Coyah.

Savonnerie Alpha : Projet d’implantation et d’exploitation d’une savonnerie industrielle moderne, à Dubréka.

Gomba Agro-Industrie : Projet de réalisation et d’exploitation d’un complexe industriel de production de jus de fruits, d’eau minérale, ainsi que d’aliments pour volaille et pour bovins, à Coyah.

Savonnerie Industrie Internationale : Projet d’implantation et d’exploitation d’une unité industrielle de fabrication de câbles, à Dubréka.

Selon l’article 2 de l’arrêté, les entreprises concernées sont désormais exclues du bénéfice des avantages fiscaux et douaniers prévus par le Code des investissements.

Pour veiller à l’application effective de cette mesure, plusieurs organes ont été mobilisés : l’Agence de promotion des investissements privés (APIP), l’Inspection générale du ministère, ainsi que la Direction nationale de l’industrie.

Cette décision marque un signal fort des autorités en matière de rigueur et de suivi des engagements contractuels pris par les investisseurs bénéficiant d’incitations de l’État.