Le Ministère de l’Economie et des finances et la Banque centrale ont formellement démenti l’authenticité d’un communiqué qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, notamment via une page Facebook usurpant l’identité de la BCRG. Le document en question évoque une prétendue ouverture officielle des opérations publiques d’investissement sur les marchés financiers.

Dans un communiqué conjoint diffusé ce mercredi, les deux institutions dénoncent une manœuvre frauduleuse, qualifiant le texte de “mensonger” et d’œuvre “d’individus malintentionnés” cherchant à “induire en erreur l’opinion publique, tromper les acteurs économiques et sociaux, et semer la confusion” sur leurs activités.

Face à cette tentative de désinformation, le Ministère de l’Economie et des finances et la Banque centrale appellent à la vigilance. Ils exhortent les citoyens, les opérateurs économiques et les professionnels des médias à ne relayer que les informations émanant de sources officielles et à vérifier l’authenticité des documents publiés en ligne.

Les deux institutions annoncent par ailleurs qu’elles se réservent le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de ces actes, conformément aux lois en vigueur en Guinée.

Ce nouvel incident met en lumière les risques croissants de désinformation dans un contexte économique sensible, et souligne la nécessité d’un recours accru aux canaux officiels de communication.