Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koundara a apporté, ce lundi 19 mai 2025, des précisions concernant la saisie présumée de 919 kg de cocaïne par des agents de la Brigade de gendarmerie territoriale de Saréboïdo, dans la préfecture de Koundara. Les faits remontent aux mardi 13 et mercredi 14 mai 2025, lorsque les gendarmes de cette brigade ont intercepté un camion de marque DAF en provenance de la Guinée-Bissau, suspecté de transporter de la drogue.

Dans un communiqué publié ce lundi, le procureur Patrice Koma Koivogui est revenu sur les circonstances de cette affaire : “Suite à cette saisie, les autorités judiciaires, administratives et les services de sécurité de la préfecture se sont immédiatement rendus sur les lieux. La fouille du camion a permis de découvrir, dans des congélateurs, 682 plaquettes d’une substance poudreuse blanche, d’un poids total de 919 kg, dissimulées entre des noix de cajou. Face aux rumeurs persistantes faisant croire qu’il s’agissait de drogue dure (cocaïne), nous avons requis l’assistance du Service central de police technique et scientifique de la Direction des investigations judiciaires du Haut commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction de la justice militaire afin de procéder à des tests.”

Les premières analyses ont été réalisées sur place, en présence des autorités locales et des forces de sécurité.“Des techniciens d’identification, en présence des autorités administratives ainsi que des services de défense et de sécurité, ont procédé aux tests, qui se sont révélés négatifs en lien avec la cocaïne. Les opérations ont eu lieu du mardi 13 au mercredi 14 mai 2025 dans les locaux de la Compagnie de gendarmerie territoriale de Koundara. Le test présomptif effectué sur l’ensemble des plaquettes à l’aide du réactif ‘Cyanato de cobalt’, recommandé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a donné un résultat négatif à la cocaïne”, a ajouté le procureur.

Afin de lever tout doute, un échantillon de la substance a ensuite été envoyé pour des analyses complémentaires . “Sur notre réquisition, un échantillon de cette poudre blanche a été analysé au laboratoire de l’hôpital préfectoral de Koundara pour en déterminer la nature exacte. Le résultat de cette analyse a conclu qu’il s’agissait de sel iodé”, a précisé le procureur.

Par ailleurs, Patrice Koma Koivogui a tenu à saluer le professionnalisme des équipes mobilisées.

Il a félicité les enquêteurs pour leur “promptitude” et a remercié les autorités qui se sont impliquées activement pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Enfin, il a rassuré les citoyens quant à la vigilance de la justice dans la lutte contre la criminalité . “Je tiens à réaffirmer notre engagement constant à combattre toute forme de criminalité dans notre ressort juridictionnel.”