La Haute Autorité de la Communication (HAC) a lancé, ce lundi 19 mai 2025 à Conakry, un forum de trois jours consacré à l’avenir de la presse en Guinée. Cet événement réunit des professionnels des médias guinéens ainsi que des représentants d’organes de régulation venus du Mali, du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire.

Pendant trois jours, les participants débattront de plusieurs thématiques majeures, parmi lesquelles les défis juridiques et réglementaires liés à la transformation numérique, les dérapages dans la presse, les relations entre médias et sécurité, ainsi que la convention collective et les mécanismes d’autorégulation.

Dans son discours d’ouverture, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a insisté sur l’urgence de repenser le paysage médiatique guinéen.

“L’avenir de la presse en Guinée se construit aujourd’hui. C’est pour cette raison que notre institution a initié ce forum, afin d’évoquer les sujets fondamentaux liés à l’exercice de la profession.”

Évoquant sans détour les dérives constatées dans le milieu, il a lancé un appel fort à l’assainissement du secteur.

“Une profession qui a été infiltrée, n’ayons pas peur des mots, par des individus à la recherche du gain facile, parfois dans la malhonnêteté. Et je suis heureux de faire ce constat devant les journalistes qui sont en face de moi et que je respecte. Je voudrais donc m’adresser à vous, journalistes, professionnels, avisés.”

Le président de l’organe de régulation estime que le respect du journalisme passe par une pratique rigoureuse, exercée dans un cadre structuré.

“Je suis convaincu que si des entreprises de presse sont régulièrement établies, si des journalistes exercent en toute responsabilité leur profession, je n’ai aucun doute que les autorités que je connais vont les soutenir, vont les appuyer.”

Pour ce faire, il appelle les professionnels à faire le ménage dans leurs rangs :

“Ces individus malveillants sont venus intégrer la corruption dans nos rangs, alors qu’ils prétendent dénoncer cette même corruption. Ce sont les premiers corrompus. Nous devons les sortir de nos rangs. Et d’ailleurs, je n’ai aucun doute que les données que les associations de presse et le syndicat porteront à l’attention des autorités seront examinées avec bienveillance, à condition que la presse fasse sa renaissance. Et la renaissance de la presse exige une presse libre et responsable. Voilà ce que je demande aux journalistes.”

Boubacar Yacine Diallo a également évoqué la nécessité de mettre en place une convention collective solide pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes :

“Un journaliste mal rémunéré est un journaliste exposé. Ensuite, si les journalistes et le syndicat parviennent à un texte consensuel pour faire la convention collective, je suis convaincu que les journalistes seront à l’abri.”

Il a enfin souligné l’importance d’un organe d’autorégulation véritablement crédible :

“Il faudra créer l’organe d’autorégulation pour que le tribunal des pairs s’exerce librement. Il ne s’agit pas simplement de créer cet organe de régulation : il faut mettre à sa tête des journalistes irréprochables, dans lesquels tous les journalistes se reconnaîtront et reconnaîtront le jugement des pairs.”