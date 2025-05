De retour en Guinée après plusieurs mois d’absence, le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté, s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité. Il a notamment clarifié la position de son parti concernant la prolifération des mouvements de soutien et une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle.

Alors que les structures créées pour soutenir les actions du CNRD se multiplient l’ancien Premier ministre a rappelé que de tels mouvements avaient été formellement interdits au début de la transition par les autorités militaires.

« Quand j’étais à l’extérieur, j’ai lu un communiqué très fort du ministère de l’Administration du territoire qui interdisait tout mouvement de soutien, si j’ai bien lu. Et je n’ai jamais vu un message aussi bien rédigé. On y dit que c’est interdit. Si cela est bien précisé dans le texte et que cette interdiction est respectée, tant mieux. Mais si cela y est mentionné et qu’on continue à violer cette règle sans que les auteurs soient sanctionnés, alors ce sera purement et simplement du temps perdu », a-t-il déploré, samedi, lors d’un rassemblement de son parti.

Concernant une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, le leader du PEDN s’est montré réservé, estimant que le sujet relève exclusivement de la volonté de l’actuel président de la transition. « Cela appartient au général », a-t-il tranché, refusant de s’étendre davantage.

Lansana Kouyaté est également revenu sur les causes profondes de la situation politique actuelle en Guinée, en pointant du doigt le changement de la Constitution qui avait permis à Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

« Ce qui a été malheureux dans tout ça, c’est le coup d’État civil qui a tout déclenché. Imaginez un seul instant qu’il n’y ait pas eu de troisième mandat imposé… On sait comment cela s’est passé. Il y a des femmes qui sont venues nous donner de l’argent pour qu’on se présente. Est-ce ainsi que fonctionne une démocratie ? Vous avez accepté, vous qui disiez ne pas vouloir dépasser un mandat. Vous êtes allés à deux, puis à trois, et c’est au troisième que tout a explosé », a-t-il rappelé, soulignant que le coup d’État du 5 septembre est intervenu pour, selon lui, sauver le pays.

« Maintenant, ceux qui sont venus nous sauver d’un coup d’État avaient fait des promesses. Ces promesses ont-elles été tenues jusqu’à aujourd’hui ? Je vous laisse le soin de répondre », a-t-il conclu.