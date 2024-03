Né en 1923 à Companya dans l’actuelle commune urbaine de Labé, Thierno Mamadou Companya était le second fils de Thierno Saidou Companya, ancien administrateur et chef de Canton de Koubia.

Dès son jeune âge, Thierno Mamadou est envoyé à l’école coranique et française, dans sa jeunesse, il exercera plusieurs métiers dont celui d’employé dans une plantation, de chauffeur, de commerçant… En 1944, il est nommé chef de village de Niakaya dans l’actuelle sous préfecture de Pilimini à une trentaine de kilomètre de la ville de Labé.

A la mort de son père Thierno Saidou en 1968, il le remplace au poste d’imam de Companya, imamat qu’il assurera pleinement jusqu’à sa mort en 2014. Il aura ainsi resté imam pendant 46 ans.

Homme de foi et de grande culture, Thierno Mamadou a dans un livre entretien avec Bernard Salvaing, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes en France, relaté sa vie et l’évolution religieuse et administrative du Fouta Djallon.

Le Saint homme a durant toute sa vie promu l’enseignement des enfants (fille et garçons) et l’éducation franco-arabe pour les enfants, parce que pour lui, le franco-arabe permet à l’étudiant de connaitre la religion, mais aussi les sciences modernes en même temps. Le 3 octobre 1987, il a créé une école franco-arabe dans son village de Companya. Il aura ainsi consacré toute sa vie à la religion, l’agriculture et l’élevage.

De retour de son pèlerinage à la Mecque en 1972, Elhadj Thierno Mamadou Companya Baldé entreprend l’écriture d’un volumineux ouvrage religieux, mais le régime de Sekou Touré l’empêchera de publier son œuvre parce que « dès que quelqu’un commençait à se distinguer, il était arrêté et ensuite assassiné purement et simplement », comme il le confiait à Bernard Salvaing. Son manuscrit toujours non édité est intitulé مجموعة فواعد الدينية في الثقافة الإسلامية (les importances exhaustives dévotionnelles dans la culture islamique) et comprend 34 tomes.

Après une vie remplie de plus de neuf décennies, Elhadj Thierno Mamadou Companya Bah est rappelé à Dieu ce mercredi 19 mars 2014 à l’hôpital sino-guinéen de Conakry. Il sera inhumé le vendredi 21 mars suivant chez lui à Companya.