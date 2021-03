Chez nos confrères d’Africaguinée, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco a évoqué l’existence d’une interdiction de sortie de l’opposant sur le territoire guinéen.

Selon Lansana Sangaré, depuis longtemps, une interdiction de sortie du pays est déposée contre lui à l’aéroport international de Conakry Gbessia.

«On l’a retourné purement et simplement puisqu’il est interdit de sortie. Ce n’est pas une procédure proprement dite. Lorsque j’ai appris qu’il était à l’aéroport et qu’il était prêt pour s’embarquer, je me suis renseigné auprès de la police de l’aéroport, on m’a signalé sa présence à l’aéroport et j’ai appelé à la gendarmerie pour demander qu’on bloque l’avion, parce que l’interdiction de sortie est là-bas depuis longtemps. On a juste appliqué cette interdiction. C’est pourquoi on l’a pas arrêté, on l’a pas violenté on l’a juste demandé simplement de se retourner à la maison», a longuement expliqué le procureur de Mafanco