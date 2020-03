Littérature: « Du village au palais », ce roman à caractère transfrontalier qui retrace les réalités de la Guinée et l’Afrique

L’ouvrage est le fruit d’une inspiration d’un jeune écrivain guinéen. Dans sa plume, Daouda Bangoura a mis l’accent particulier sur les réalités que les Guinéens et les africains traversent.

« Du village au palais » est aussi un guide pour les jeunes désireux d’emprunter la voie de la mer Méditerranée pour aller en Europe, « chercher le bonheur ».

L’œuvre présentée à la presse mardi contient 130 pages et répartie en 17 chapitres. Des chapitres qui traitent des thèmes liés à la beauté du village, les pièges de l’amour, la trahison et les conflits d’héritage, les violences basées sur le genre, l’immigration face au désespoir des jeunes africains, etc.

« J’ai écrit parce que je ne voudrais pas que la jeunesse guinéenne en particulier et celle africaine traverse toutes les péripéties que j’ai eues à enregistrer dans ma vie. J’ai également décidé d’écrire parce que pour moi, la lecture m’a permis de voir loin et elle ne nourrit pas que l’esprit, mais elle fait également voyager. Je me dis aussi qu’à travers la lecture, on peut développer un pays», démontré Daouda Bangoura.

Le jeune écrivain ne compte pas se limiter seulement à cet écrit. Il envisage effectuer une tournée à l’étranger, rencontrer les jeunes en vue des les encourager et leur faire comprendre « qu’il est bien possible de naître dans son pays, grandir, apprendre, entreprendre et réussir tout de même(…) ».

L’oeuvre est préfacée par Lansana Béa Diallo, l’ex champion de la boxe d’origine guinéenne et actuel député bruxellois. La dédicace est prévue après le mois saint de Ramadan.