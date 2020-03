Cooperation: lancement de la revue annuelle du Plan cadre du PNUAD 2018-2022

Le ministère de la Coopération et de l’intégration africaine en collaboration avec le Système des Nations unies à lancé ce jeudi 19 mars 2020 les travaux de la Revue annuelle 2019 et la planification opérationnelle 2020 du Plan cadre des Nations unies d’assistance au développement (PNUAD 2018-2022).

le PNUAD 2018-2022, explique le coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies en Guinée, reflète l’union et la convergence des différentes composantes du système de développement des Nations unies en Guinée, autour de priorités définies en concertation avec les partenaires nationaux et les Partenaires techniques et financiers (Ptf). “La revue de cette année se distingue des précédentes sessions, puisque notre premier plan de travail conjoint biennal du PNUAD, (PTC 2018-2019) a pris fin en décembre 2019. C’est pourquoi, en plus de la revue annuelle 2019, cet atelier nous servira de cadre pour lancer, le Plan conjoint de travail pour la période 2020-2021”, précise Pr. Alfred Georges Ki-Zerbo.

Poursuivant, il a souligné que Le Pnuad constitue la base sur laquelle les Nations unies se réfèrent pour aider la Guinée à réaliser les priorités du Plan national développement economique et social (PNDES) et à l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd) de l’agenda 2030. “des résultats mesurables, alignés aux priorités nationales ont été obtenus ces derniers mois et qui se présentent comme suit : la promotion de la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion durable de l’environnement, les services sociaux de base, et l’autonomisation économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et des migrants retournés”, a indiqué M. Ki-Zerbo.

Pour sa part, la ministre de la Coopération et de l’intégration africaine a souligné qu’ “en arrimant ce Plan cadre aux priorités nationales définies dans le Pndes à travers la promotion de la bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique et la gestion du capital naturel , le développement inclusif du capital humain, le Système des Nations Unies a voulu, comme il est si bien dit dans les Termes de Références de la présente revue, de manière conjointe , cohérente et collective apporter une réponse des agences résidentes et non résidentes aux priorités nationales en matière de développement définies dans le PNDES. Nous savons aussi, par ailleurs, que ce Plan Cadre tient compte également dans un contexte plus large, de la vision 2064 de l’Union Africaine et des Objectifs du Développement Durable auxquels le Gouvernement guinéen a souscrit”, a déclaré la ministre Dr Djéné Kéita.

Cette revue annuelle, du 19 au 20 mars 2020, en tant que cadre propice d’échanges sur les principales réalisations de l’année 2019, devra permettre de tirer les leçons, d’identifier les différentes contraintes rencontrées et de proposer des solutions idoines en vue de l’amélioration des performances pour le Pnuad 2020-2021.