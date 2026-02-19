Les audiences prévues ce jeudi 19 février 2026 devant la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) n’ont finalement pas pu se tenir. Le président de la chambre, le juge Daye Mara, a ordonné le renvoi de l’ensemble des dossiers inscrits au rôle relevant de sa juridiction. En cause : l’absence du parquet spécial à l’audience. Aucune précision n’a été fournie quant aux raisons de cette défaillance.

Parmi les affaires concernées figure celle de l’ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, pour laquelle l’ouverture de la phase des plaidoiries et des réquisitions était attendue.

Le dossier de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, devait pour sa part connaître une nouvelle comparution dans le cadre de la procédure d’appel.

Les deux affaires ont été renvoyées au 5 mars 2026 : l’une pour la poursuite des débats avec les plaidoiries et réquisitions, l’autre pour la comparution régulière de l’accusé.