Faya Milimouno : « Nous sommes dans un État terroriste…»

Attaqué à Kissidougou alors qu’il dirige une mission des acteurs politiques dans la région forestière, Dr Faya Milimouno dénonce ce qu’il qualifie « d’un État sauvage et terroriste ».

Selon le leader du Bloc Libéral, c’est dans la matinée de ce mercredi 19 février 2020, que leur cortège a été attaqué par un groupe de personnes à Kissidougou.

« La matinée nous a trouvés à Kissidougou. Après avoir rencontré les leaders religieux protestants, on allait pour rencontrer les autorités coutumières. C’est là que nous avons vu un groupe de personnes venir nous attaquer, nous rouer des coups. La voiture dans laquelle nous sommes est complètement défoncée. Toutes les deux voitures sont endommagées. Nous avons enregistré des blessés. Et il faut noter que, et la police et la gendarmerie, personne n’a bougé. Nous sommes dans un État sauvage, nous sommes dans un État terroriste. Notre véhicule a été endommagé. Nous avons reçu des coups, même le journaliste qui nous accompagne a reçu un coup de pierre au niveau de son bras qui est enflé», relate l’opposant.

Plus loin, il dit ne pas comprendre le silence coupable des autorités locales suite à sa mésaventure:« Ils ont reçu la consigne de terroriser le peuple. C’est pourquoi ils ne peuvent pas réagir pour protéger ceux qui se battent pour défendre la démocratie. »

Cette délégation des acteurs politiques est composée de Étienne Soropogui du mouvement « Nos valeurs communes », Jacque Gbonimy de l’UPG, Françis Haba de l’UGDD, Norbert Bogomou de l’UDRP, Joa Dramou du parti CADRE et Faya Milimouno du BL.