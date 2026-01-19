Quelques jours après l’investiture du président de la transition, Mamadi Doumbouya, intervenue le 17 janvier dernier, la Guinée reçoit des signaux de confiance de la part des institutions sous-régionales, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À l’occasion de la signature d’un accord de siège, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux parties, la CEDEAO a salué l’engagement constant de la Guinée au sein de l’organisation depuis le 5 septembre 2021.

Dans son allocution, le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Oumar Alieu Touray, a exprimé sa reconnaissance aux autorités guinéennes pour leur attachement à l’institution sous-régionale. « Nous voudrions remercier le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour leur engagement envers la CEDEAO », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par la RTG.

Le diplomate a rappelé que, malgré certaines critiques formulées à l’endroit de l’organisation, les autorités guinéennes ont toujours réaffirmé leur volonté de demeurer au sein de la communauté. « Dès le début, ils ont reconnu qu’il pouvait y avoir des choses à rectifier ou à améliorer au sein de la CEDEAO, mais ils ont souligné qu’il s’agit de notre institution, de notre communauté, et qu’il fallait rester et travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Selon Dr Oumar Alieu Touray, cette posture a favorisé le renforcement des relations entre la CEDEAO et la Guinée. « Nous avons, de notre côté, décidé de rester aux côtés de la Guinée et de continuer à la soutenir », a-t-il affirmé, saluant par ailleurs l’investiture de Mamadi Doumbouya à la tête de la magistrature suprême. « Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir assisté à l’investiture du Président de la République », a-t-il conclu.

L’organisation sous-régionale réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner Conakry, tout en mettant un accent sur un dialogue renforcé et une collaboration durable entre les deux parties.