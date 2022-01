Dr Ousmane Kaba, président du PADES, était l’invité de nos confrères de FIM FM dans l’émission Mirador, ce mercredi 19 janvier 2022. Il y est revenu sur l’histoire de l’accord-cadre en la Guinée et la Chine. Selon lui, la Guinée a perdu son opportunité de tous les temps entre 2011 et 2012.

« C’est que moi j’avais négocié ça c’était un véritable prêt… C’était à l’époque de la transition de M. Dadis. Il y avait eu un accord de 23 milliards. C’était assez vague. Alors, on l’a abandonné parce que ce n’était pas réaliste », a dit Dr OusmaneKABA, avant d’ajouter que le projet a refait surface dans la période 2011-2012 et il était le principal négociateur: « Qu’est-ce qui est arrivé ? Il est arrivé qu’en 2011-2012 le prix du fer s’est envolé. A l’époque, la Chine constituait ses grandes réserves stratégiques en fer, la sidérurgie. La Chine est venue ici en Guinée et j’étais chargé des prêts chinois et de la stratégie de la coopération à l’époque. Nous avons discuté à Beijing. Moi je leur ai dit que nous nous avons du fer. Vous voulez du fer pour votre industrie et qu’ils n’ont qu’à nous donner de l’argent maintenant. »

Dr Ousmane Kaba aurait négocié en ce moment un prêt de 23 milliards de dollars cash à faire valoir sur l’extraction du fer en Guinée pour les vingt années à venir: « 2011-2012, à l’époque le prix du fer s’était envolé et la Chine avait acheté 60% des minerais de fer du monde. Ils avaient cette année là, dépensé 42 milliards de dollars. Ils étaient prêts à nous donner 23 milliards de dollars cash avant même les accords sur Simandou. C’était la garde chance de la Guinée. C’est la plus grande opportunité qu’on a perdue depuis l’indépendance de ce pays ».

