Initialement prévu ce mardi 19 janvier, le procès contre les ministères de la Sécurité, Défense nationale et l’Administration du Territoire a finalement été renvoyé au mercredi 20 janvier 2021.

Fermés depuis le 20 octobre 2020, au lendemain des élections présidentielles, les bureaux et le siège du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo sont encerclés par la police.

«Aujourd’hui, tous les autres partis politiques tiennent leurs assemblées générales sauf l’UFDG. Et nous sommes en train de nous battre pour que la justice rétablisse l’UFDG dans ses droits de tenir leurs meetings. Et nous avons l’espoir que le tribunal va contre vents et marrées assumé sa responsabilité en rétablissant le parti dans ses droits de tenir leurs assemblées.», insiste l’avocat Me Alseny Aissata Diallo.