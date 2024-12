L’Observatoire Guinéen des Migrations, en collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a célébré ce mercredi 18 décembre 2024 la Journée Internationale des Migrants. La cérémonie, qui s’est déroulée à Conakry, a réuni des représentants d’organisations nationales et internationales ainsi que des points focaux des différents départements ministériels. L’événement a été marqué par des panels de discussion portant sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants.

Selon le Directeur général de l’Observatoire Guinéen des Migrations, Fana Tolno, cette célébration vise non seulement la prise en compte les questions migratoires dans les Plans de Développement Local (PDL) et les Plans d’Action Intégrés (PAI) des collectivités, mais aussi dans l’élaboration d’une stratégie nationale de réintégration des migrants de retour volontaire, afin de s’aligner sur la vision Simandou 2040.

“La migration est un phénomène qui marque la vie de nos sociétés depuis des siècles. Chaque migrant a une histoire unique, un parcours rempli de défis, de sacrifices et surtout d’espoir”, a expliqué Youssef Nana Diaré, cheffe de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger.

Elle a ajouté que la célébration la Journée Internationale des Migrants est une occasion pour le gouvernement guinéen de réaffirmer son engagement à promouvoir des politiques favorables à une gestion sûre et ordonnée de la migration, tout en respectant les droits et la dignité des migrants. “Nous sommes convaincus que la migration est un levier important pour le développement, tant pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil. Elle est source d’enrichissement de nos communautés à travers des échanges culturels. Cependant, elle peut aussi être confrontée à des obstacles majeurs, tels que la discrimination, l’absence de protection juridique, et bien d’autres maux. Il est donc de notre responsabilité collective de lutter contre ces injustices et de créer un environnement favorable pour que chacun puisse s’épanouir. La célébration de cette journée est l’occasion d’écouter des témoignages, d’échanger des idées et de réfléchir ensemble aux moyens de mieux maîtriser la migration”, a-t-elle expliqué.

Attaché au principe “Leave No One Behind (Ne laisser personne de côté)”, le PNUD a apporté un soutien technique et financier à la préparation et à l’organisation de la Journée Internationale des Migrants 2024. “Lors de nos échanges avec l’Observatoire Guinéen des Migrations dans le cadre de la préparation de cette journée, nous avons pris connaissance du plan d’action 2024 de l’OGM et avons apprécié la pertinence des actions proposées, qui reflètent une prise de conscience des impacts des migrations sur le processus de développement. Cette prise de conscience des défis migratoires en Guinée doit être traduite en actions programmatiques durables menées par les acteurs nationaux avec le soutien des partenaires de développement de la Guinée, dont le système des Nations Unies. Ainsi, au-delà de sa portée événementielle, la Journée Internationale des Migrants offrira l’opportunité de connecter les projets menés par l’OGM avec les perspectives prometteuses du programme Simandou 2040”, a déclaré Mohamed Abba, représentant du Pnud en Guinée.

La Guinée est une terre d’histoire et de résilience, avec des dynamiques migratoires importantes depuis des décennies, a souligné la cheffe de mission de l’OIM en Guinée, Annan Fonceka. “Depuis janvier 2024, nous avons soutenu le retour volontaire et la réintégration de plus de 7 300 migrants guinéens, en leur offrant une assistance adaptée pour reconstruire leur vie en Guinée. En tant qu’agence des Nations Unies chargée des migrations, l’OIM est fière de collaborer étroitement avec l’État guinéen dans le cadre de la coopération pour le développement durable afin de bâtir une gestion migratoire efficace et humaine. Face aux défis de la migration irrégulière, nous travaillons avec nos partenaires, la communauté internationale et les acteurs nationaux pour offrir des alternatives viables aux jeunes. C’est pourquoi l’OIM met en œuvre des initiatives de formation professionnelle et d’autonomisation économique, notamment à travers le développement d’activités génératrices de revenus. Ces actions permettent aux jeunes, femmes et hommes, de renforcer leurs compétences et de créer des opportunités d’emploi localement”, a-t-elle précisé.