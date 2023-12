Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, aux environs de 00H, un incendie d’origine inconnu s’est déclaré au principal dépôt d’hydrocarbures de la Société Guinéenne de Pétrole à Kaloum. Suite à cet incident malheureux, le gouvernement a pris des mesures pour maîtriser la situation.

Communiqué :

Le Gouvernement exprime sa profonde préoccupation face à cet évènement dont l’ampleur et les conséquences pourraient impacter directement les populations.

Dès le déclenchement de l’incendie, l’ensemble des structures spécialisées ont aussitôt été engagées et continuent à lutter contre le feu. Les moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement pour contenir l’incendie et minimiser ses conséquences.

Dans ces moments de dures épreuves pour notre peuple, nous invitons les populations des périmètres limitrophes à s’éloigner du site pour non seulement leur propre sécurité mais également permettre aux services d’opérer en toute sécurité.

En attendant une maitrise totale de la situation, les mesures suivantes sont à observer dans la zone du Grand Conakry pour la journée de ce lundi 18 décembre 2023:

1-Les travailleurs du secteur public et privé, exceptés les forces de défense et de sécurité et le corps médical, sont invités à rester chez eux;

2-Les établissements scolaires publics et privés seront fermés;

3-Les stations-services seront fermées, exceptés pour les services d’urgence.

Dans les prochaines heures, un bilan d’étapes sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités.

D’ores et déjà, le Gouvernement salue et félicite, la promptitude des Forces de Défense et de Sécurité et tous les partenaires du secteur privé qui se sont mobilisés spontanément.

Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens !

Le Gouvernement