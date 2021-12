Du côté de l’association des victimes du camp Boiro (AVCB), l’écrivain guinéen, Thierno Monénembo s’est attaqué au décret du Colonel Mamadi Doumbouya, rebaptisant l’aéroport international de Conakry au nom d’Ahmed Sékou Touré, lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 18 décembre 2021, à Conakry.

L’écrivain considère ledit décret comme l’un des actes le plus illégal que l’acte anti-démocratique qui a mené l’ancien président Alpha Condé au troisième mandat. Selon lui, Mamadi Doumbouya n’est qu’un président de transition et il n’a aucune légitimité légale de baptiser ou rebaptiser des lieux publics de la Guinée.

Sans passer par quatre chemins, l’écrivain a aussi attaqué directement l’acte du président de la transition en ces termes: «Le Colonel Doumbouya n’est pas un président de la République, c’est un putschiste. Il est là de fait qu’il nous a débarrassé du régime néfaste d’Alpha Condé. On l’a applaudi pour cela. Il n’a aucune légitimité. Il n’a rien à décréter. Le Colonel Doumbouya est dans l’illégalité la plus totale. Son acte est plus illégal que le 3è mandat d’Alpha Condé.»

Poursuivant, Thierno Monénèmbo estime que dans un pays normal, le colonel serait immédiatement destitué.