Cette réaction et celle de responsable adjoint de la communication du parti Bloc Libéral (BL). Ibrahima M’bemba Bah, qui réagissait à la démission du vice-président chargé des affaires extérieures et de la communication de son parti, dit avoir pris acte de la décision de son désormais ancien collaborateur.

Talibé Bah, qui a travers une lettre adressée au président du parti, a souligné des incohérences dans la démarche de Faya Millimono.

«Le président ne peut que prendre acte de cette démission», a réagit Ibrahima M’bemba Bah

Ce cadre du Bloc Libéral rappelle tout de même que les cas de démissions sont inhérents dans la vie des partis politiques.

Ibrahima M’bemba Bah loue cependant les efforts fournis par l’ancien vice-président du BL dans le cadre de l’émergence de cette formation politique.

«Les partis politiques c’est comme un train, chaque arrêt il y a qui montent et il y a d’autres qui descendent. M. Talibé Bah c’est quelqu’un avec qui nous nous sommes beaucoup battus , nous avons beaucoup d’estime pour lui à cause de ce qu’il a apporté pour le parti, maintenant s’il pense qu’il n’est plus avec les idéaux du parti, nous ne pouvons que prendre acte et lui souhaiter bonne chance », explique t-il

Dans sa lettre, Talibé Bah évoque aussi la violation par le président du BL, des «valeurs» défendues depuis sa création.

Si c’est en lien avec la participation de Faya à l’investiture du chef de l’État au palais Mohamed 5, M’bemba précise que participer à cette cérémonie, ne veut pas dire que le leader du BL lorgne un poste ministériel dans le prochain gouvernement du président de la République.

«C’est plutôt une question de moralité, de courtoisie et de la citoyenneté de répondre à l’invitation des institutions (…)», conclut-il