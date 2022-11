Drôle de soirée pour le Hafia et le FC Séquence. Les deux clubs de la capitale ont essuyé, face au Fello Star et au Milo FC, des défaites cuisantes à l’intérieur du pays, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1 guinéenne.

Un Hafia sans ses repères à Labé…

Au Stade Saifoulaye Diallo de Labé, le Hafia FC a enregistré sa deuxième défaite de la saison. Les hommes de Baruxakis se sont inclinés face au Fello Star de Labé (2-0). Sur une passe d’Ousmane « Lèbè » Sylla, Seydouba Thomas Bangoura a ouvert le score à la 7e minute de jeu. Ibrahima Bangoura, sur un centre d’Ibrahima Sory « Lincoln » Camara corse l’addition à la 65e minute pour le club de Labé qui enregistre ainsi sa première victoire de la saison et compte désormais 5 points, là où le Hafia ne compte que 4.

Milo FC, souverain à domicile…

A Kankan, le FC Séquence a subi la loi du Milo FC cet après-midi. Les hommes de Souleymane Gaucher ont infligé une défaite (3-0) à l’équipe de Dixinn grâce à un excellent Seydouba Bangoura, auteur d’un doublé (22’ et 62’ sur des passes de Mohamed Sylla et de Mamadou Saidou Sow) et d’une passe décisive pour Mamadou Saidou Sow (78’) pour le 3-0.

Le Milo FC enregistre sa troisième victoire de la saison, la deuxième à domicile et compte 9 points, tout comme son adversaire du soir qui vient d’essuyer sa toute première défaite.

Les résultats de la 4e journée :

Flamme Olympique (1-1) AS Kaloum

Wakriya AC (0-0) Horoya AC

Ashanti GB (1-0) Satellite FC

Milo FC (3-0) Séquence FC

Fello Star (2-0) Hafia FC