18 octobre 2023

Conakry, République de Guinée ─ Rio Tinto a annoncé aujourd’hui l’attribution de nouveaux contrats de fret aux sociétés guinéennes Africa Transport, AMA et GPC. Ces trois contrats, d’une valeur totale de 120 millions de dollars, assureront pour les trois (3) prochaines années, le transport routier de Rio Tinto Simfer, y compris le fret spécialisé et le fret lourd. Afin de répondre aux besoins croissants du projet en matière de transport local, une phase supplémentaire de présélection est en cours auprès du niveau suivant de fournisseurs locaux. De plus amples détails seront annoncés lorsque cette phase sera achevée.

Ces fournisseurs locaux seront chargés de l’acheminement du fret entre Conakry et Canga. Ils seront amenés à transporter des cargaisons standard et en semi-remorque ainsi que du fret hors gabarit, notamment pour le transport de gros engins de terrassement.

Africa Transport, AMA et GPC rejoignent ainsi plus de 250 sous-traitants guinéens qui travaillent actuellement avec Rio Tinto et fournissent une large gamme de biens et de services, allant de l’ingénierie et de l’expertise en construction, aux installations sanitaires et à la restauration, en passant par les installations des camps et les locaux professionnels. Cette année, Rio Tinto a déjà investi plus de 265 millions de dollars en Guinée et s’est fermement engagé à développer le contenu local autour du projet Simandou, dans le but de maximiser les retombées économiques pour le pays.

L’ampleur et la durée de ces contrats permettront à Africa Transport, à AMA et à GPC d’investir dans de nouveaux équipements, notamment des camions et des semi-remorques, et de recruter du personnel guinéen supplémentaire. Les nouveaux chauffeurs seront formés à la conduite des véhicules et à la logistique routière par des chauffeurs expérimentés au sein de ces entreprises, qui ont eux-mêmes suivi une formation spécialisée auprès de la Mammoet Academy. À mesure que le volume de fret augmentera, Rio Tinto Simfer envisagera de faire appel à d’autres entreprises de transport routier, ce qui se traduira par une création d’emplois importante, et la formation de chauffeurs, de mécaniciens et de travailleurs supplémentaires dans le domaine de la logistique.

Chris Aitchison, directeur général de Rio Tinto Simfer, a déclaré : « Travailler avec des fournisseurs locaux fait partie intégrante de notre engagement à investir en Guinée et à contribuer au développement de l’économie du pays. À l’issue d’une procédure d’appel d’offres rigoureuse, ces entreprises ont été sélectionnées sur la base de leurs hautes qualifications en matière de sécurité et d’emploi, de leur engagement en faveur de la formation et du renforcement des compétences, ainsi que pour leur grand professionnalisme. Il est essentiel de collaborer avec les partenaires guinéens pour réaliser pleinement le potentiel du projet Simandou. À mesure que les travaux de construction avancent, nous sommes déterminés à élargir autant que possible notre réseau de fournisseurs guinéens ».

Avec ces nouveaux contrats et les progrès sur le terrain, le projet Simandou de Rio Tinto a fait des avancées significatives et se rapproche toujours plus de son ambition de devenir une exploitation minière de renommée mondiale en Guinée, contribuant ainsi fortement à l’économie locale et à la création d’emplois.