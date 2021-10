Souffrant d’une dépression mental, Ibrahima Sory Touré âgé de 33 ans, communément appelé Mila, a été broyé par un train minéralier de la compagnie RUSSAL, dans la soirée du dimanche 17 octobre 2021 à Kaloum près du petit bateau.

Joint au téléphone, le frère de la victime revient sur les circonstances de la mort de Mila.

«C’est aux environ de 23h que notre famille a été alerté par les voisins en nous informant que notre frère a été percuté par le train de RUSAL. Je me demande encore ce qu’il faisait là-bas à cette heure. Dans l’immédiat, je me suis rendu sur le lieu où j’ai constaté qu’effectivement le corps était complètement broyé par le train ,(…)sur ce, on a demandé au conducteur du train qui a nié les faits. J’ai alors décidé de me rendre au Haut commandant de la gendarmerie et la protection civile qui sont mis des agents à ma disposition pour aller récupérer le corps», raconte Mohamed Lamine Kaba.

Aussitôt informé , la compagnie RUSSAL a délégué un représentant dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances.

Pour l’heure, le corps est à l’hôpital Ignace Deen et le conducteur du train est entre les mains de la police.