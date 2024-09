Avec le lancement en grande pompe du Branding national, les autorités de la transition clament partout le retour de la Guinée sur la scène internationale. Cependant, cela contraste fortement avec le contexte sociopolitique marqué par des restrictions des libertés et la répression de toute contestation.

Le Branding Guinée peut-il réellement projeter une image positive du pays à l’international alors que de nombreux rapports accablent la Guinée, notamment en matière de droits humains et de corruption ?

Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières souligne que « le régime de transition, en place depuis le coup d’État de septembre 2021, n’a pas tenu ses promesses de garantir la liberté de la presse en Guinée. Malgré le pluralisme des médias, les entraves et les attaques contre les journalistes et les médias s’enchaînent dangereusement. »

De plus, l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2023, publié par Transparency International, classe la Guinée parmi les 20 pays les plus corrompus d’Afrique subsaharienne et les 40 les plus corrompus du monde. Quant à l’Indice de développement humain (IDH) 2023-2024, la Guinée se classe 181e sur 193 pays.

En mai 2024, Amnesty International a présenté son dernier rapport intitulé « Une jeunesse meurtrie : Urgence de soins et de justice pour les victimes d’usage illégal de la force en Guinée ». Ce rapport met en évidence les obstacles persistants auxquels sont confrontées les victimes d’usage illégal de la force lors des manifestations. Selon l’ONG, depuis 2019, au moins 113 personnes ont été tuées lors de manifestations en Guinée, dont une cinquantaine depuis le 5 septembre 2021 sous le régime du CNRD.

L’instabilité politique, les crises économiques et le manque d’opportunités poussent de nombreux jeunes Guinéens à quitter le pays, parfois au péril de leur vie. En mai 2024, par exemple, 26 Guinéens ont péri lors d’un naufrage alors qu’ils tentaient de rejoindre les îles Canaries.

Face à ce constat, il est difficile de croire que le Branding Guinée puisse projeter une image positive du pays à l’international. Un pays en transition militaire depuis plus de trois ans, où les manifestations sont réprimées dans le sang, ne peut prétendre briller sur la scène internationale. Le seul attrait notable de la Guinée reste son secteur minier, qui, comme on le sait, ne suffit pas à développer un pays.