Dans le but de faciliter les transactions bancaires, NSIA Banque Guinée vient de lancer son service « Bank to Wallet » en collaboration avec Orange Money.

« Le service Bank to Wallet » permet aux clients NSIA Banque de lier leur compte bancaire à Orange Money, leur permettant ainsi d’effectuer différentes transactions telles que les retraits et les dépôts d’argent, directement depuis leur téléphone, avec une sécurité totale et sans nécessité de se déplacer en agence.

Fonctionnalités Principales :

Retrait : Envoie d’argent du compte NSIA vers le compte orange money

Envoie d’argent du compte NSIA vers le compte orange money Dépôt : Envoi d’argent de son compte Orange Money vers NSIA banque

Envoi d’argent de son compte Orange Money vers NSIA banque Consultation de son solde en banque

Les clients désireux d’activer le service, peuvent se rendre dans toutes les agences NSIA Banque Guinée.

Ce lancement vient ainsi confirmer la politique de NSIA Banque Guinée axée sur la satisfaction de sa clientèle.

A propos de NSIA Banque Guinée : NSIA BANQUE GUINEE est une filiale du Groupe NSIA, proposant aux différents segments de clientèle (Entreprises, PME, Particuliers, Institutions…), une gamme complète de produits et services bancaires de qualité permettant de sécuriser, faciliter et surtout d’optimiser la gestion quotidienne des transactions bancaires.

A propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègrent des produits et services bancaires et d’assurances présent dans 12 pays d’Afrique, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau, au Ghana, au Nigeria, au Gabon, au Cameroun, et au Congo-Brazzaville. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 2 Succursales bancaires, 21 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte près de 3 000 employés.