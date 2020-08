Ces documents, et ceux du BEPC (brevet d’études du premier cycle) se trouvaient au magasin de stockage des documents de la Direction Préfectorale de l’Education (DPE) de Macenta.

Selon une source jointe par nos confrères de Nimbanews, l’acte s’est passé ce mardi, 18 août 2020, dans la matinée. Notre source indique que des inconnus ont défoncé la porte du magasin de stockage des documents de la DPE avant de d’exercer leur mission.

« C’est le magasin de stockage des documents liés aux examens mais aussi liés à tout. Le magasin est un peu en retrait de la cour de la DPE et il n’est pas aussi électrifié. C’est ce magasin qui a pris feu ce matin entre 04 heures et 05 heures du matin par le fait des bandits parce que, la porte a été défoncée et ils ont mis le feu. Nous avons été réveillés par l’appel du DPE parce que le magasin est tout près de chez lui et le contenu a été brûlé », a raconté Ansa Diawara, responsable de la communication du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) en séjour dans cette préfecture.

« La seule conséquence c’est que on est obligés de redoter Macenta en copies de Baccalauréat et des cahiers de brouillon. C’est seulement les deux types de documents sinon, les documents du BEPC ont été distribués. Cela n’aura pas de conséquences sur le déroulement des épreuves», a-t-il rassuré.

Cet acte s’est déroulé alors les élèves du BEPC ont abordé les premières épreuves ce mardi, sur toute l’étendue du territoire national.