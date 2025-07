Le climat devient de plus en plus hostile pour les acteurs politiques critiques à l’égard des autorités de la transition en Guinée. Les cas de menaces, de violences et d’enlèvements ciblant ces figures se multiplient. Après l’ancien ministre et leader du Bloc libéral, Faya Millimouno, c’est au tour de Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, d’être dans le viseur.

Dans un communiqué, la direction nationale de l’UFDG “alerte sur une menace grave” pesant sur son responsable de communication, une menace qui se traduirait, selon le parti, par “une surveillance policière suspecte et des actes d’intimidation”.

Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo “dénonce un projet de la junte visant à porter atteinte à sa liberté et à son intégrité physique, et tient le CNRD ainsi que son gouvernement pour pleinement responsables de tout acte dirigé contre lui”.

Face à ce qu’il qualifie de “dérive dictatoriale en cours”, l’UFDG “appelle à la vigilance et à la mobilisation” de l’opinion.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par une série d’alertes émanant de plusieurs acteurs politiques et sociaux. Tandis que certains dénoncent des menaces récurrentes, d’autres, comme l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré et le coordinateur des Forces sociales Abdoul Sacko, ont été enlevés, violentés, puis abandonnés en brousse.

Par ailleurs, des disparitions inquiétantes demeurent non élucidées. C’est le cas des activistes Foniké Mengué et Billo, portés disparus depuis plus d’un an, du journaliste Habib Marouane Camara, ainsi que de l’ancien secrétaire général du ministère des Mines.