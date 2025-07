Pour prévenir les destructions de cultures, souvent à l’origine de conflits violents entre agriculteurs et éleveurs, le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a annoncé une interdiction stricte de la divagation des animaux sur toute l’étendue du territoire national, durant la période des travaux champêtres jusqu’à la récolte.

S’appuyant sur les dispositions du Code pastoral qui impose la garde obligatoire du bétail en période agricole, le département dirigé par le ministre Félix Lamah a précisé, dans un communiqué, qu’il est désormais interdit à tout animal de divaguer pendant cette période sensible.

Les autorités administratives régionales et préfectorales, en lien avec les services déconcentrés du ministère, la Chambre nationale d’agriculture et la Fédération bétail et viande, sont chargées de faire appliquer rigoureusement cette mesure.

« Tout contrevenant au présent communiqué se verra appliquer les sanctions prévues par la loi à cet effet », a averti le ministère.