Le secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des travailleurs de banques, assurances et micro-finances de Guinée (FESABAG) était à la DPJ ce lundi 18 juillet 2022. Après plus de trois heures d’audition, Abdoulaye Sow a été finalement conduit en prison. Il est reproché « de non respect , de diffamation et d’injures à la justice».

Visiblement surpris, son avocat Me Salifou Béavogui a affirmé ne pas s’attendre à cette décision. Il promet tout de même de se battre pour que le droit soit dit dans cette affaire.

A noter que le procès du syndicaliste est prévu pour ce mardi 19 juillet 2022, devant le tribunal de première instance de Kaloum.