La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a décerné, ce mercredi 18 juin 2025, son prestigieux Grand Prix scientifique aux professeurs Abdoulaye Touré et Alpha Kabinet Keita, en reconnaissance de l’excellence de leurs travaux sur les zoonoses émergentes, ces maladies transmissibles de l’animal à l’homme qui constituent aujourd’hui une menace majeure pour la santé publique mondiale.

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr Facinet Conté, a pris part à la cérémonie au nom du ministre Alpha Bacar Barry, accompagné de M. Abdoulaye Keita, conseiller chargé de mission. À travers leur présence, les autorités guinéennes ont souhaité saluer cette distinction qui honore la recherche nationale et valorise le rôle des scientifiques guinéens sur la scène internationale.

Depuis 2007, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux distingue chaque année des chercheurs ou des équipes issus des pays en développement, dont les travaux portent sur les maladies infectieuses. L’attribution de ce prix aux professeurs Abdoulaye Touré et Alpha Kabinet Keita consacre non seulement la qualité de leurs recherches, mais aussi la contribution essentielle de la Guinée et de l’Afrique à la compréhension et à la lutte contre les épidémies mondiales.

Au lendemain de l’épidémie d’Ebola qui a ravagé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016, les deux chercheurs ont fondé le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG), qui s’est imposé depuis comme un acteur incontournable dans la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Le CERFIG a conduit plus d’une trentaine de projets internationaux multidisciplinaires sur les réservoirs viraux, les dynamiques sociales et anthropologiques, ainsi que les approches cliniques des maladies zoonotiques.

Le Grand Prix scientifique 2025 est assorti d’une dotation de 500 000 euros, destinée à permettre aux lauréats de poursuivre et d’amplifier leurs recherches au service de la santé publique. Grâce à ce financement, les professeurs Touré et Keita renforceront la surveillance intégrée des maladies émergentes selon l’approche One Health, qui considère de manière holistique les interactions entre la santé humaine, animale et environnementale.

En honorant les professeurs Alpha Kabinet Keita et Abdoulaye Touré, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux salue l’excellence scientifique guinéenne et rappelle l’importance stratégique des travaux menés sur le continent africain pour la sécurité sanitaire globale.