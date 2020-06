Pour exiger la libération de ses militants détenus dans les différents lieux de détention du pays, depuis la tenue du scrutin du 22 mars dernier, le Fndc annonce une manifestation le 08 juillet prochain.

Du côté de la majorité présidentielle, cette annonce tombe comme une menace. Pour le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel au parlement, dès lors qu’une nouvelle constitution a été adoptée, le Front national pour la défense de la constitution n’a plus sa raison d’être.

«C’est une menace de déstabilisation. Je pense que ce n’est pas le moment d’organiser des manifestations alors que nous sommes dans l’état d’urgence sanitaire. Quand bien même le Fndc n’a plus sa raison d’exister parce l’objectif recherché c’était d’empêcher à tout prix l’adoption dune nouvelle Constitution et dès qu’on a une nouvelle Constitution on pense que son combat n’a plus sa raison d’être.» a laissé entendre Alya Kaba.