Un affrontement a éclaté hier lundi 17 mai 2021, entre les districts de Dankakoro et de Banfèlèbougou tous relevant de la commune urbaine de Siguiri. Les deux localités réclament la paternité d’une marre «Brounbroun», datant de plusieurs années d’existence, située au bord du fleuve Niger côté Banfèlèbougou.

Selon nos informations, c’est aux alentours de 11 heures dans la matinée du lundi 17 mai que les habitants du district de Dankakôro auraient été attaqués par ceux de Banfèlèbougou.

« Ce lundi 17 mai 2021, étant le jour du barbotage de notre marre, nos citoyens ont effectué le déplacement pour aller faire la pêche. J’ai été informé que les citoyens de ma localité ont été empêchés en cours de route par les citoyens de Banfèlèbougou leur interdisant tout accès à la marre. C’est ainsi j’ai dépêché un autre groupe pour voir la réalité et effectivement, c’était vrai la route était barricadée par des tronc d’arbres, c’est ainsi, ils ont commencé à tirer sur eux faisant plusieurs blessés par balles et à coup de bâtons et de cailloux», a expliqué le président du district de Dankakôro, Drissa Magassouba.

De son côté, Yamoudouba Magassouba citoyen de Banfèlèbougou blessé pendant les attaques explique.

«La marre nous appartient depuis le temps de nos arrières grands parents. Donc le lundi était le jour du barbotage et tout le village était déjà présent dans la marre cela est une tradition chez nous. Soudainement, nous avons vu la présence des voisins de Dankakôro armés pour venir nous attaquer. C’est ainsi les échauffourées ont commencé, ils sont venus jusqu’au village brûlés nos maisons, tués nos animaux plus 20 vaches et deux motos emportées. L’une de nos sœurs est toujours portée disparue. Le nombre de blessés dépasse 25 personnes dans notre camp.

Certains blessés ont été conduits à l’hôpital préfectoral de Siguiri. Le calme est revenu grâce à l’intervention des forces de sécurité.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinee360