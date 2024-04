Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est contre tout glissement du chronogramme de la transition guinéenne.

C’est Fodé Oussou Fofana, vice-président de cette formation politique, qui a réitéré la position de son parti, ce mercredi 17 avril 2024.

A en croire ce responsable de l’UFDG, le CNRD est en mesure d’organiser les élections avant la fin de l’année 2024 s’il a la volonté.

“A l’UFDG notre position est très claire, l’élection peut être organisée d’ici la fin de l’année pour le retour à l’ordre constitutionnel. Nous sommes contre tout glissement du calendrier”, précise-t-il.

Le Premier ministre, Bah Oury, a récemment évoqué le possible glissement du chronogramme de la transition, affirmant que la Guinée n’est pas capable d’organiser les élections cette année.

Fodé Oussou Fofana invite le CNRD et le gouvernement à donner les raisons de ce glissement et fixé un autre délai pour l’organisation des élections.

“Je pense que le CNRD doit pouvoir dire à la CEDEAO qu’on ne peut pas organiser les élections en 2024, donner des raisons valables et dire qu’on ne peut pas organiser en 2024, on va organiser à partir de mars ou avril 2025. Mais on ne peut pas laisser comme ça comme si tout ce qui est fait depuis que vous avez pris le pouvoir c’est du bonus. On doit nous dire quand est-ce qu’on va organiser les élections”.

Le vice-président de l’UFDG a aussi insisté sur la nécessité pour les acteurs sociopolitiques à conjuguer le même verbe pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.