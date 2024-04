Ancien international guinéen, Faraban Camara est le nouvel entraîneur de Karfamoriah FC. La deuxième équipe phare de Kankan a fait appel à un fils du terroir après le licenciement de Michel Loua.

C’est officiel, l’ancien gardien de but guinéen Faraban Camara est le nouvel entraîneur de Karfamoriah Football Club. Le club de Ligue 2 guinéenne s’est séparé de Michel Loua, et a misé sur un fils de la savane qui connaît bien le club et le football guinéen.

La mission fondamentale de l’ancien préparateur des gardiens du Horoya AC sera de guider ce club jusqu’en Ligue 1.