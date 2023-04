Selon les spécialistes, la gastrite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac. Cette maladie dont souffre beaucoup de personnes peut-être aigüe ou chronique. Pour connaitre les causes, les conséquences, les moyens de prévention et de traitement de cette pathologie, nous avons rencontré docteur Saa Malano, médecin généraliste à la clinique privée Yongoutho dans la commune de Ratoma.

Qu’est-ce que la gastrite ?

Dr Saa Malano : La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac. Cette maladie inflammatoire peut-être aiguë ou chronique.

Quelles sont les symptômes de la gastrite ?

Les symptômes sont nombreux, il y a les douleurs abdominales, surtout dans la partie supérieure de l’abdomen, des brûlures d’estomac qui peuvent s’aggraver ou diminuer avec l’alimentation, des difficultés à digérer, des nausées, de vomissements, de la fièvre et même des pertes d’appétit.

Quelles sont les causes la gastrite ?

Elle peut être provoquée par divers facteurs. L’une des causes peuvent être liée aux parasites, à des bactéries. Si les parasites se fixent à un niveau, ils sucent le sang, après ça devient une plaie. Et ces plaies-là vont devenir maintenant des gastrites parce que ce sont les plaies dans l’estomac qui provoquent la gastrite. La deuxième cause, il y a la consommation abusive des médicaments sans prescription médicale comme le diclofenac et les anti-inflammatoires. Ces médicaments-là quand vous les prenez, ils causent des brûlures d’estomac. La troisième cause, c’est la mauvaise alimentation, l’alcool, le tabac et même le stress.

Existe-t-il des aliments à éviter quand on a une gastrite ?

Il faut éviter les aliments acides comme le citron et les irritants comme l’alcool et le tabac parce qu’ils peuvent aggraver les symptômes de la gastrite.

Comment soigner les brûlures d’estomac sans médicaments ?

On ne peut pas traiter les brûlures d’estomac sans médicament mais plutôt les soulager. Pour ça, il faut prendre du lait, du miel ça devient comme un pansement de la gastrite et ça va se calmer un peu. Mais pour le traiter, il faut forcément des médicaments.

Quel traitement est approprié pour éradiquer la gastrite ?

Si la gastrite est provoquée par la bactérie Helicobacter pylori, un simple traitement antibiotique permet de la vaincre. Sa disparition permet la guérison des plaies de la paroi intestinale. D’autres médicaments peuvent être nécessaires pour venir à bout de la gastrite. Et si la gastrite est créée par la prise abusive des médicaments comme le diclofénac, l’arrêt du traitement suffit à faire disparaître les symptômes. Donc pour guérir la gastrite, il faut supprimer les facteurs irritants.

Comment savoir qu’on a de la gastrite ?

Le médecin suspecte une gastrite lorsqu’une sensation de gêne est ressentie dans la partie supérieure de l’abdomen, accompagnée d’une douleur ou des nausées.

Quelle est la durée de traitement d’une gastrite ?

La gastrite, c’est une plaie. En prenant convenablement les médicaments ça disparaît au bout d’une semaine à moins que le traitement soit bâclé. Et dans ce contexte je parle de la gastrite aiguë. La gastrite chronique, quant à elle, est plus longue et peut durer plusieurs années si elle n’est pas traitée convenablement.

Est-ce que la gastrite est-elle grave ?

Oui comme toute autre maladie, si la gastrite n’est pas bien traitée elle est grave. Si elle n’est pas prise en charge, elle peut entraîner des complications telles que des ulcères de l’estomac, des hémorragies, une perforation de l’estomac ou même un cancer de l’estomac qui peuvent même entraîner la mort.