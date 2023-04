Le Ministre des Infrastructures et des Transports, Elhadj Gando Barry, a annoncé lors de la cérémonie d’inauguration du pont Kagbelen le 18 avril 2023 que le gouvernement de la transition est fortement engagé dans la construction, la réhabilitation et l’entretien des routes et voies urbaines ainsi que dans la construction d’ouvrages de franchissement et d’autres infrastructures.

Il a souligné que conformément à la feuille de route du gouvernement de la transition déclinée dans le Programme de Référence Intérimaire (PRI), le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sera amené dans les prochaines semaines à l’achèvement et à l’inauguration de plusieurs infrastructures, dont le pont sur le fleuve la Soumba à Dubreka, la route Coyah-Farmoriyah-Frontière Sierra Leone, le pont sur le fleuve Sankarani, le pont sur le fleuve Milo à Kérouané, les échangeurs de KM36, de Bambeto et le lancement prochain des travaux de la corniche Hamdallaye-Sonfonia, y compris l’échangeur de Hamdallaye.

Le Ministre a également annoncé que le gouvernement va investir plus de 4 mille milliards de francs guinéens dans le secteur des travaux publics pour l’exercice budgétaire 2023. Cette somme conséquente témoigne de l’engagement du gouvernement à améliorer les infrastructures et à répondre aux besoins des citoyens en matière de transport et de mobilité.

Ces projets d’infrastructures, une fois achevés, contribueront à renforcer les liens entre les régions et les villes, faciliteront la mobilité des personnes et des biens, et stimuleront la croissance économique dans les zones concernées. En effet, des infrastructures de qualité sont essentielles pour le développement économique et social d’un pays.

Cette annonce du ministre des Infrastructures et des Transports témoigne de l’engagement du gouvernement de la transition à améliorer les infrastructures et à répondre aux besoins des citoyens en matière de transport et de mobilité. Ces projets d’infrastructures auront un impact significatif sur le développement économique et social du pays et contribueront à renforcer les liens entre les régions et les villes.