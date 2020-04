Le Fndc tient Alpha Condé « responsable de toute infection d’un leader du FNDC au Covid-19 »

Déclaration

Dans la matinée de ce vendredi 17 avril, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Responsable de la mobilisation et des actions de notre mouvement citoyen a été kidnappé par la police à son domicile pendant qu’il était en auto-confinement.

Le FNDC condamne avec la dernière énergie cette provocation de trop et exige sa libération immédiate ainsi que celle de toutes les personnes arrêtées.

Le kidnapping de Fonikè Menguè en cette période de crise sanitaire est une preuve supplémentaire du cynisme et de l’irresponsabilité du régime de M. Alpha Condé qui fait de Coronavirus un allié pour dérouler son agenda politique et poursuivre la répression contre les citoyens opposés à son coup d’État constitutionnel.

Le FNDC exprime sa vive inquiétude pour la vie et la santé de Fonikè Menguè face à la volonté manifeste du régime de l’exposer au Covid-19.

Ce kidnapping est loin d’être un acte isolé. Il s’agit de la poursuite de l’exécution d’un plan diabolique et criminel secrètement planifié et mis en œuvre par le régime de Alpha Condé en vue d’éliminer les leaders du FNDC. Ce qui justifie entre autres la détention illégale de nos militants et sympathisants dans les prisons à Conakry et à l’intérieur du pays malgré tous les risques de propagation du virus.

1. Alpha Condé sera le seul responsable de toute infection d’un leader du FNDC au Covid-19 résultant de ces arrestations arbitraires.

Le FNDC prend à témoin l’opinion nationale et internationale de l’instrumentalisation de cette grave pandémie à des fins politiques et des actes criminels de M. Alpha Condé et de son clan contre leur peuple.

Ensemble Unis et Solidaires, nous vaincrons.

Conakry, le 17 avril 2020