À l’approche de la fête de Ramadan 2026, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) annonce le déploiement d’un dispositif spécial de sécurité sur l’ensemble du territoire. L’objectif est d’assurer la protection des personnes et de leurs biens, de fluidifier la circulation et de prévenir tout risque d’accident ou de trouble à l’ordre public.

Dans un communiqué officiel, la chargée de communication de l’institution, la capitaine Rama Baldé, a détaillé les mesures prévues.

« Des patrouilles renforcées seront mises en place particulièrement dans les zones urbaines, aux abords des lieux de prière, marchés, lieux de réjouissance et autres axes routiers principaux. Les agents de police déployés avant, pendant et après la fête veilleront au respect scrupuleux du Code de la route et à la détection de tout mouvement susceptible de perturber l’inquiétude des paisibles citoyens.»

La DGPN appelle par ailleurs les citoyens à faire preuve de responsabilité durant cette période festive, en respectant les règles de sécurité et de civisme.

« La DGPN rappelle à la population l’impérieuse nécessité de respecter strictement les consignes sécuritaires et les limitations de vitesse, faire preuve de vigilance citoyenne et éviter tout excès d’alcool, surnombre, excès de vitesse au volant. Le numéro vert d’urgence 117 reste ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour tout signalement, assistance ou besoin d’information. La DGPN réaffirme sa détermination absolue à assurer une fête paisible, sereine et sécurisée.»

L’institution réitère ainsi son engagement à garantir des célébrations dans un climat de sérénité et de sécurité pour tous.

« Par la même occasion, elle adresse à toute la communauté musulmane, à l’ensemble des citoyens guinéens et aux résidents étrangers ses meurtres de bonne fête de Ramadan 2026, empreinte de paix, de santé, de sérénité, de partage, de bénédiction divine et de solidarité.»