La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé avoir pris connaissance de la décision rendue ce mercredi 17 mars 2026 par le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) dans le cadre de l’affaire DC23316. Cette procédure fait suite à une plainte introduite après le match n°52 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies Maroc 2025 opposant le Sénégal au Maroc.

Dans sa décision, l’instance d’appel de la CAF a jugé recevable et fondé le recours introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Elle a ainsi annulé la décision initiale du Jury disciplinaire, estimant que le droit d’être entendu de la partie marocaine n’avait pas été respecté lors de la première procédure.

Sur le fond, le Jury d’appel a requalifié les faits reprochés à la sélection sénégalaise au regard des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Il a conclu à une infraction de l’article 82 et prononcé la perte du match par forfait contre le Sénégal, avec un score de 3-0 en faveur du Maroc, conformément aux dispositions de l’article 84.

Une décision vivement contestée par la FSF, qui la qualifie « d’inique, sans précédent et inacceptable », estimant qu’elle « jette le discrédit sur le football africain ».

Face à cette situation, l’instance dirigeante du football sénégalais annonce son intention de saisir, dans les plus brefs délais, le Tribunal arbitral du sport (TAS) basé à Lausanne, afin de contester cette sanction.

La FSF affirme par ailleurs son « engagement indéfectible envers les valeurs d’intégrité et de justice sportive » et assure qu’elle tiendra l’opinion publique informée des développements à venir dans ce dossier.